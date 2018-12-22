Новейшие Су-34 преодолели ПВО «противника» на минимальной высоте и уклонились от атаки: видео

Авиация Центрального военного округа (ЦВО) в ходе учений в Челябинской области уничтожила танковые колонны условного противника.

На учебно-боевое задание вылетели бомбардировщики Су-24 и новейшие истребители-бомбардировщики Су-34. Эти машины поступили на вооружение полка всего несколько месяцев назад, и сейчас летчики осваивают новую технику.

Пилотам необходимо проверить в действии весь комплект вооружения, который может нести Су-34. Неуправляемые ракеты уже испытаны, в этот раз инженерные укрепления и бронетехнику условного противника уничтожали особо мощными осколочно-фугасными бомбами, которые весят полтонны.

Прежде чем поразить цели на полигоне, экипажи 24 и 34 «сушек» преодолели системы противовоздушной обороны, выполнив противоракетное маневрирование и полет на предельно малых высотах.

Всего в ходе учения экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 и фронтовых бомбардировщиков Су-24 совершили более 30 самолетовылетов. Анализ данных, полученных средствами объективного контроля, показал стопроцентное поражение всех целей.