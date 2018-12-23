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В руководстве дальней авиации рассказали о количестве налета экипажей в уходящем году

Ян Брацкий
00:00 23.12.2018
Сегодня дальняя авиация отмечает 104 года со дня образования.
В руководстве дальней авиации рассказали о количестве налета экипажей в уходящем году
Фото: МО РФ

Дальняя авиация завершила уходящий год с налетом более 20 тысяч часов. В 2018 году экипажи дальней авиации успешно выполнили планы по налету, боевой подготовке и боевому применению.

Под руководством командующего дальней авиацией, командиров соединений и воинских частей проведено более 40 летно-тактических учений и тактико-специальные учения с частями и подразделениями обеспечения.

В течение года в состав дальней авиации поступили четыре модернизированных самолета Ту-95МС и один самолет Ту-160.

Экипажи дальней авиации принимали активное участие в мероприятиях оперативной и боевой подготовки, в маневрах «Восток-2018», совместных антитеррористических учений «Иссык-Куль-Антитеррор-2018», совместных маневрах ВС государств членов ШОС «Мирная миссия-2018», командно-штабных учениях с воинскими контингентами коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2018», Международном военно-техническом форуме «Армия-2018», Международном конкурсе «Авиадартс-2018» и других мероприятиях.

Впервые в 2018 учебном году, на аэродроме Анадырь выполняли полеты самолеты Ту-160.

Сложность задачи состояла в том, что посадка на данный аэродром производилась после выполнения длительного полета в арктических широтах с неустойчивыми метеоусловиями.

В этом учебном году выполнены практические пуски новых авиационных управляемых ракет строевыми экипажами на морском полигоне, по реальной морской цели. Все ракеты поразили цель, что доказывает высокую эффективность новых авиационных средств поражения.

Впервые за пять лет выполнены полеты в Боливарианскую Республику Венесуэлу составом авиационной группы – пары стратегических ракетоносцев Ту-160 и обеспечивающих подразделений.

По прилету в Венесуэлу организована подготовка и выполнен специальный полет со взлетом и посадкой на аэродроме Майкетия над акваторией Карибского моря. Экипажи получили опыт выполнения полетов в удаленных географических районах, в условиях южных широт.

В новом году соединения дальней авиации будут выполнять задачи совместной подготовки с другими видами и родами войск по выполнению задач на территории всех военных округов. Будет уделено повышенное внимание подготовки летных экипажей, в различных условиях.

Дальняя авиация берет свое начало от эскадры воздушных кораблей «Илья Муромец», созданной 23 декабря 1914 года. За годы Первой мировой войны экипажи эскадры выполнили около 400 боевых вылетов.

За время Великой Отечественной войны летный состав дальних бомбардировщиков совершил около 220 тысяч боевых вылетов, и сбросили свыше двух миллионов авиационных бомб различного калибра.

В настоящее время на вооружении дальней авиации стоят модернизированные дальние бомбардировщики Ту-22М3, стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78 и другие типы авиационной техники.

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