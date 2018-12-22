Боевое знамя нового образца вручили соединению ВВС и ПВО Западного военного округа

В Санкт-Петербурге состоялся ритуал вручения Боевого знамени нового образца. Церемония прошла в Петропавловской крепости. Реликвию и один из главных символов ВС РФ передали личному составу соединения Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа.

На торжественной церемонии выступили представители командования ЗВО. Также присутствовали офицеры армии ВВС и ПВО, рота Почетного караула и военные музыканты.

Для военнослужащих церемония вручение Боевого знамени больше чем просто торжественная церемония.

Знамя – это реликвия воинской части, олицетворяющая честь, доблесть, славу и боевые традиции подразделения, а также его принадлежность к ВС Российской Федерации.

Боевое знамя всегда находится в воинской части. Оно представляет собой прикрепленное к древку двустороннее полотнище с изображением Государственного герба РФ, эмблемы вооруженных сил и воинской части.

