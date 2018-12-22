Военнослужащим ЮВО вручили ключи от служебных квартир

Военнослужащим нового полка 150-й мотострелковой дивизии ЮВО в Новочеркасске выдали ключи от новых служебных квартир. Во всех квартирах строителями выполнен ремонт под ключ – поклеены обои, установлена сантехника.

Наряду с жилыми домами, в микрорайоне продолжается строительство трех детских садов по 160 мест каждый, школы на полторы тысячи мест и поликлиники.

Ранее первого декабря текущего года в составе 150 мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Ростовской области, был сформирован новый мотострелковый полк.

Ранее в полку была внедрена новая технология заказа питания. При приеме пищи военнослужащие полка смогут самостоятельно выбрать нужную пищу, в том числе первое, гарнир, мясное или рыбное блюдо, салаты и напитки. Заказ подтверждается отпечатком пальца у специального терминала, снабженного биометрическом датчиком.