Снайперы Кантемировской дивизии отработали поражение «противника» с первого выстрела

На территории Кантемировской дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа более 100 снайперов уничтожили условного противника в рамках сборовых мероприятий.

Помимо превосходной физической подготовки, эти военнослужащие должны обладать меткостью, стальными нервами и умением ждать. На зимних сборах снайперам приходится вести огонь с поправкой на ветер и низкую температуру воздуха. На финальном занятии им предстоит показать все, чему они научились.

На сборах снайперы, в первую очередь, отрабатывают свой главный навык – попадание в цель с первого выстрела. В ходе учебных мероприятий также уделяется особое внимания маскировке, ведь именно от этого зачастую зависит их жизнь и успех при выполнении задач.

Ранее снайперы Кантемировской дивизии рассказали, как используют опыт, полученный российскими войсками в Сирии.