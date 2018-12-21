Новый плавучий кран принят в состав Северного флота

Сегодня в Североморске, главной базе Северного флота, состоялась торжественная церемония подъема Андреевского флага вспомогательного флота ВМФ России на новом самоходном плавкране проекта 02690 СПК-53150.

Плавкран был построен в Санкт-Петербурге, и стал четвертым на Северном флоте. На прошлой неделе экипаж принял его и подготовил к эксплуатации в зимних условиях.

Самоходный плавкран, грузоподъемностью 150 тонн, предназначен для выполнения различных видов погрузочно-разгрузочных работ, как у причала в базе, так и на рейде, и в открытом море как на надводные корабли и подводные лодки, а также для перевозки грузов. Он оснащен современными системами стабилизации, навигации и управления. Такой кран способен развивать скорость до девяти узлов.

Ранее во Владивостоке кран этого проекта пополнил состав Тихоокеанского флота.