Замминистра обороны РФ Тимур Иванов проверил ход строительства Суворовского училища в Санкт-Петербурге

Ход строительства военных объектов Суворовского военного училища в Санкт-Петербурге проверил заместитель министра обороны России Тимур Иванов. Накануне специалисты Военно-строительного комплекса МО РФ сдали новые спортивный комплекс и уникальный центр дополнительного образования для воспитанников училища.

В спорткомплексе оборудованы залы для игровых видов спорта, занятий единоборствами, бассейн, зал водных видов спорта и стрелковые тиры. Центр дополнительного образования предназначен для проведения занятий по военным дисциплинам и предметам по различным направлениям, оснащен новейшими приборами для проведения научных опытов, технологические классы оборудованы верстаками, станками и компьютерами. Предусмотрены специальные мастерские для занятий по авиасудомоделированию и обучению вождению на автомобиле.

Открытие нового военного городка Суворовского военного училища, где ранее располагался Кадетский ракетно-артиллерийский корпус, состоялось в прошлом году. В ходе обустройства городка военные строители выполнили реконструкцию главного здания исторического архитектурного ансамбля «Воронцовского дворца» с размещением в нем курсантского общежития, а также восстановили здания для учебных корпусов, медпункта и столовой.

В рамках поездки в войска округа Тимур Иванов провел рабочее совещание в Пскове по вопросам развития инфраструктуры Воздушно-десантных войск, которым руководство страны и Минобороны России уделяет большое внимание. В ближайшее время в регионе планируется провести масштабные работы по обустройству двух военных городков под размещение подразделений соединения ВДВ.

Также в ходе посещения воинской части заместитель главы военного ведомства возложил цветы к монументу «Купол», установленному в память о подвиге военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты.