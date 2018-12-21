Расчеты С-300 «Фаворит» сбили четыре самолета «противника» на Урале

Расчеты зенитно-ракетных комплексов С-300 «Фаворит» под Екатеринбургом «уничтожили» четыре высокоскоростных самолета «противника».

В ходе учений дивизион С-300 совершил 25-километровый марш на место дежурства. После этого они «уничтожили» высокоскоростные цели, условные четырех самолетов.

С-300 «Фаворит» - зенитная ракетная система среднего радиуса действия. С-300 способна поражать баллистические и аэродинамические цели. Имеется возможность нанесения ударов по наземным целям с заранее известными координатами. Стала первой многоканальной зенитной ракетной системой, способной сопровождать каждым комплексом до шести целей и наводить по ним до 12 ракет.

Она способна обнаружить цели на удалении свыше 300 км. Время развертывания с марша – около пяти минут. В настоящее время ЗРС С-300 находится на вооружении России, Белоруссии и других стран СНГ.