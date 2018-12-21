Заявление вызвано «чувством зависти»: в Минобороны РФ прокомментировали слова посла США о самолетах Ту-160

Слова посла США в Колумбии Кевина Уитакера о российских стратегических бомбардировщиках Ту-с160 является непрофессиональным и вызваны «чувством зависти». Так прокомментировал слова дипломата командующий российской Дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш в интервью, опубликованном в газете «Красная звезда».

По его словам, за всю историю авиации российскому «Белому лебедю» по скорости, предельной высоте полета и дальности полета нет аналогов во всем мире.

«Его максимальная скорость составляет - 2230 км/ч, это больше чем у истребителей стоящих на вооружении стран НАТО», - сказал Колыбаш.

Имеющееся в его арсенале современное ракетное вооружение, скорость и высота позволяет самолету эффективно наносить удары, не заходя в зону действия ПВО вероятного противника. Задел созданный конструкторами при его проектировании еще далеко не исчерпан.

В ближайшее время дальняя авиация получит модернизированные самолеты Ту-160М2 с улучшенными характеристиками. Поэтому на ближайшие годы конкурентов у этого самолета нет.

Ту-160 – уникальный по своим характеристикам самолет. Этот стратегический бомбардировщик-ракетоносец способен нести на борту до 12 ракет с ядерной боеголовкой. Дальность действия этих ракет – до 3500 км, а значит, ему не нужно заходить в зону действия ПРО, чтобы нанести удар.

Но в случае необходимости он способен и прорывать ее: изменяемая геометрия крыльев позволяет ему совершать перелет на дальность в 13 950 км и развивать скорость до 2 230 км/ч. Вкупе с рабочим потолком в 21 765 м это делает Ту-160 крайне сложной мишенью.

Ранее два российских стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан» и дальнемагистральный самолет Ил-62 ВКС РФ нанесли визит в Венесуэлу. В ходе полета Ту-160 преодолели более 12 тысяч километров, выполнив дозаправку в воздухе. Полет, как отметили в Минобороны РФ, выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Однако визит вызвал волну острой критики в США, в связи с чем и прозвучало критическое высказывание американского посла в Колумбии.