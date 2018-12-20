Замминистра обороны РФ наградил военных врачей

Государственные и ведомственные награды и сертификаты за рекорды вручили военным медикам заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин в Санкт-Петербурге.

Сертификаты за рекорд, поставленный женской командой российской армии на международных соревнованиях по военно-медицинскому многоборью, получили старший лейтенант медицинской службы Виолетта Кистень, младший сержант Виктория Корнева, младший сержант Мария Ничипоренко и ефрейтор Арина Пастушенко.

В ходе международных соревнований награжденные выполнили комплексное упражнение по эвакуации раненого с условного поля боя с прохождением полосы препятствий за 9 минут и 21 секунду, что стало рекордом среди женских команд за все время проведения международных соревнований военных медиков.

Государственные и ведомственные награды вручили военным медикам и за достигнутые успехи в службе и в ходе разработки инновационных методов лечения, а также за выполнение специальных задач в Сирии. Награждение прошло в рамках сбора руководящего состава медицинской службы Вооруженных Сил РФ на базе Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге.