В Минобороны РФ рассказали о повышении уровня медпомощи военным

12 новых и реконструированных медицинских объектов получили Вооруженные силы РФ в 2018 году. Об этом сообщил заместитель министра обороны России Тимур Иванов.

«Только с начала текущего года завершено строительство и выполнена реконструкция 12 крупных объектов военно-лечебных учреждений», - заявил Иванов в ходе сбора руководящего состава медицинской службы Вооруженных сил РФ на базе Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге.

По его словам, за последние несколько лет российские военные врачи внедрили в свою практику более 20 видов высокотехнологичной помощи и только в этом году такую помощь получили уже 15 тысяч пациентов.

«Оснащенность современными образцами медоборудования повысилась в два раза, а подвижной медтехникой в семь раз», - сказал Иванов.

Замминистра обороны отметил, что оснащение военно-медицинских подразделений современной техникой позволило проводить военным медикам уникальные операции, а также оказывать телемедицинские консультации.