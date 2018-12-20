Летчики Индии и России отработали ночные стрельбы на учениях «Авиаиндра-2018»

В учениях принимали участие совместные экипажи, которые выполнили пуски ракет и бомбометание с самолетов Су-30МКИ, а также из пушечного вооружения вертолетов Ми-8. Всего в учениях было задействовано десять самолетов и вертолетов ВВС Индии.

Ранее летный состав прошел теоретическую подготовку, изучил район полетов, отработал вопросы взаимодействия.

Индийско-российские летно-тактические учения «Авиаиндра-2018» проходят в Индии на авиабазе Джодхпур.

В состав российской делегации вошли 20 летчиков истребительной, штурмовой, армейской и военно-транспортной авиации, а также специалисты инженерно-авиационной службы, группы руководства полетами, службы безопасности полетов и другие.