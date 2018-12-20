Военный эксперт назвал два главных преимущества ракеты «Сармат»

Военный публицист Юрий Кнутов назвал главные преимущества нового ракетного комплекса шахтного базирования «Сармат».

«Эта ракета может иметь любую траекторию, заходить в том числе и с Южного полюса, и со стороны Латинской Америки, где нет не только противоракетной обороны, но и противовоздушной обороны. Но в перспективе комплексы "Сармат" оснастят гиперзвуковыми блоками, которые сбить будет невозможно», - объяснил эксперт в программе «Открытый эфир» на «Звезде».

Весной 2018 года Владимир Путин представил ряд новых разработок российского ОПК в ходе своего обращения к Федеральному собранию. В частности, он продемонстрировал видео испытаний новой баллистической межконтинентальной ракеты «Сармат». Она способна атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс, успешно обходя все системы ПВО противника. «Сармат» создан для замены в войсках МБР Р-36М «Воевода».

Серийное производство МБР «Сармат» ориентировочно будет запущено в 2021 году, когда новейшие межконтинентальные баллистические ракеты завершат летно-конструкторские испытания и будут приняты на вооружение.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.



