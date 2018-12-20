Ракетный крейсер «Варяг» прибыл в порт Коломбо

Отряд кораблей ТОФ в составе ракетного крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» и большого морского танкера «Борис Бутома» совершил заход в порт крупнейшего города Шри-Ланки Коломбо. Здесь российских военных встретили сотрудники нашего посольства и военнослужащие ВМС страны.

В Шри-Ланке военные двух стран проведут совместное совещание по вопросам обеспечения стоянки российских кораблей, а также осмотрят достопримечательности крупнейшего города Шри-Ланки. Кроме того, здесь пройдет ряд совместных товарищеских спортивных матчей с военнослужащими ВМС этой страны.

Визит российских кораблей продлится до 24 декабря.

Ранее корабли ТОФ приняли участие в практической части российско-индийских учений «Индра Нэви - 2018».