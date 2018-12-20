Экипажи БМП-2 под Хабаровском поражают цели в движении: кадры маневров

Мотострелки ВВО в Хабаровском крае отрабатывают стрельбы из Боевых машин пехоты. Экипажи этих машин здесь ведут огонь по целям с места, а также в движении.

От кого, какую цель предстоит поразить военным зависит выбор оружия. А оснащена боевая машина 30-ти миллиметровой автоматической пушкой и спаренным пулеметом ПКТ.

Ранее под Хабаровском мотострелки на БМП-2 преодолели водные преграды под Хабаровском.