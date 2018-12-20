Более семи млн тонн спецгрузов перевезено для Минобороны РФ в 2018 году

Подразделения материально-технического обеспечения (МТО) ВС РФ в этом году перевезли более семи миллионов тонн специальных грузов для нужд Минобороны России.

«Грузы были перевезены наземным, воздушным и водным видами транспорта», - говорится в сообщении.

Так, в этом году воинские эшелоны доставлялись в зону арктического шельфа, на российские военные базы, находящиеся за рубежом, а также на авиабазу Хмеймим и порт Тартус в Сирии.

Всего в войска было доставлено более двух миллионов тонн горюче-смазочных материалов, 85 миллионов вещей и более полумиллиона тонн продовольствия, а также перевезено порядка 2,5 миллиона военнослужащих. Кроме того, подразделения МТО отремонтировали и вернули в войска более 600 единиц подвижного железнодорожного состава, возвели 14 временных мостовых переходов общей длиной около трех тысяч метров.

Итоги деятельности системы МТО в 2018 году были подведены в ходе сборов руководящего состава органов военного управления МТО под руководством заместителя министра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова.