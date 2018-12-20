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Директор ФСВТС рассказал о том, кто стал лауреатом премии «Золотая идея» в этом году

Алексей Савелов
06:49 20.12.2018
По словам главы ведомства Дмитрия Шугаева, эта премия является для всех, кто как-либо связан с ВТС, важным стимулом в развитии.
Фото: rostec.ru

Директор Федеральной службы военно-технического сотрудничества Дмитрий Шугаев рассказал, кому в этом году вручили национальную премию «Золотая идея»

По его словам, премия была вручена профессионалам, как-либо связанным с ВТС.

«Для людей, для отдельных предприятий эта премия - очень важный стимул для того, чтобы двигаться вперед в деле ВТС. Потому что без промышленности, без людей, которые живут ВТС, невозможно дальнейшее развитие сферы», - сказал Шугаев.

Также директор отметил большое количество среди награжденных молодых людей.

«Мы очень рады, что премию получили достаточно много молодых ребят, для которых это действительно важный стимул развиваться, посвящать себя любимому делу и быть отмеченными», - сказал он.

Национальная премия «Золотая идея» - главная премия в области военно-технического сотрудничества. Вручается ежегодно с 2001 года за вклад в развитие военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами и повышение конкурентоспособности продукции оборонно-промышленного комплекса.

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