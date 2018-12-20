Расчеты «Искандеров» в Северной Осетии уничтожили КП «противника» с дистанции 300 километров

Расчеты ОТРК «Искандер» соединения 58-й армии ЮВО в ходе учений «уничтожили» объекты условного противника, находясь на полигоне в Северной Осетии.Об этом сообщила пресс-служба округа.

Ракетчики выполнили условные одиночные и групповые пуски по целям, находящимся на расстоянии 300 километров от места проведения маневров. По легенде учений, целью выступали ракетные пусковые установки и командные пункты «противника». Кроме того, военнослужащие отработали техобеспечение ракетных комплексов в полевых условиях, а водители отработали преодоление естественных препятствий в горах.

Во внезапных однодневных учениях приняли участие около 500 военных и более 100 единиц техники.

ОТРК «Искандер-М» предназначен для нанесения ракетных ударов по особо важным малоразмерным и площадным целям в глубине оперативного построения войск противника. Его максимальная дальность поражения - до 500 километров.

Ранее зарубежная пресса назвала «Искандер-М» «ракетой номер один».