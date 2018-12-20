Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Минобороны опубликовало кадры применения новейшего боевого модуля «Арбалет»

Алексей Савелов
04:00 20.12.2018
Дистанционно управляемый модуль, вооруженный 12,7-мм пулеметом «Корд», способен обнаружить, распознать и уничтожить цель с расстояния более 2,5 километров.

В Минобороны опубликовали кадры учебно-боевого применения новейшего боевого комплекса с дистанционно управляемым автономным модулем «Арбалет-ДМ» на базе бронеавтомобиля «Тигр».

На видео видно, как военнослужащие спецназа ЮВО в Ставрополье условно уничтожили беспилотник «боевиков», находясь внутри бронеавтомобиля. Оператор комплекса, наблюдая цель на экране, поразил ее, не имея непосредственного контакта с 12,7-мм пулеметом «Корд», установленным на крыше «Тигра».

Комплекс обнаруживает и распознаёт типовую цель при узком поле зрения на дальности не менее двух с половиной километров. В наличии также есть прицельная тепловизионная камера с дальностью обнаружения и распознаванием цели не менее полутора километров. Кроме того, он полностью стабилизирован и имеет возможность захвата и автоматического сопровождения цели, что позволяет оператору вести огонь как с места, так и в движении.

Модуль вооружен уже названным 12,7-мм пулеметом «Корд», боекомплект которого составляет до 450 выстрелов. Масса комплекса «Арбалет-ДМ» не более 250 килограммов. Предназначен для установки на бронеавтомобили типа «Тайфун», «Волк» и «Тигр», а также бронетранспортер МТ-ЛБ.

Ранее сообщалось о поступлении на вооружение в одно из соединений спецназа ЮВО бронеавтомобилей «Тигр-М», оснащенных новейшим боевым модулем дистанционного управления «Арбалет-ДМ».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата19.12.2018, 18:58
Белый дом подтвердил вывод войск США из Сирии
Дата18.12.2018, 15:46
Шойгу анонсировал учения ядерных сил «Гром» в России
Дата19.12.2018, 12:27
В РФС выразили желание провести финал футбольной лиги Европы на поле в Санкт-Петербурге
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата19.12.2018, 13:30
В Минобороны раскрыли сроки первого полета ударного БПЛА «Охотник»
Дата19.12.2018, 07:35
В Минобороны рассказали об участии военных контрразведчиков в эвакуации «золота Колчака» из Иркутска
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
02:14 В стране и мире
«Смартфон - это добровольный эксгибиционизм» - Песков рассказал, почему у Путина нет мобильного телефона
01:34 В стране и мире
Экипаж «Союза» попрощался с коллегами и закрыл люки на МКС
01:24 В стране и мире
Видео
В МИД Великобритании призвали продолжить борьбу с ИГ* в Сирии
00:02 В стране и мире
Видео
Турчинов анонсировал проход кораблей ВМС Украины и «партнеров» через Керченский пролив
23:11 В стране и мире
Видео
«Предотвращение конфликта между Америкой и РФ» - Мэтью Хоу прокомментировал выход США из Сирии
События дня
События дня
Новый год - 2019
«Новая Звезда-2019»
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России
В России официально зарегистрировали новую породу собак
Названа необычная опасность сахара
Видео
Женатый Аршавин прокатил посетительниц стриптиз-клуба на лошади и отказался платить за поездку
«Буханка» за 20 тысяч евро: в Германии выросли продажи российских УАЗ-452
Видео
Французская фирма опубликовала видео летающего мотоцикла
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.