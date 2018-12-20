Минобороны опубликовало кадры применения новейшего боевого модуля «Арбалет»

В Минобороны опубликовали кадры учебно-боевого применения новейшего боевого комплекса с дистанционно управляемым автономным модулем «Арбалет-ДМ» на базе бронеавтомобиля «Тигр».

На видео видно, как военнослужащие спецназа ЮВО в Ставрополье условно уничтожили беспилотник «боевиков», находясь внутри бронеавтомобиля. Оператор комплекса, наблюдая цель на экране, поразил ее, не имея непосредственного контакта с 12,7-мм пулеметом «Корд», установленным на крыше «Тигра».

Комплекс обнаруживает и распознаёт типовую цель при узком поле зрения на дальности не менее двух с половиной километров. В наличии также есть прицельная тепловизионная камера с дальностью обнаружения и распознаванием цели не менее полутора километров. Кроме того, он полностью стабилизирован и имеет возможность захвата и автоматического сопровождения цели, что позволяет оператору вести огонь как с места, так и в движении.

Модуль вооружен уже названным 12,7-мм пулеметом «Корд», боекомплект которого составляет до 450 выстрелов. Масса комплекса «Арбалет-ДМ» не более 250 килограммов. Предназначен для установки на бронеавтомобили типа «Тайфун», «Волк» и «Тигр», а также бронетранспортер МТ-ЛБ.

Ранее сообщалось о поступлении на вооружение в одно из соединений спецназа ЮВО бронеавтомобилей «Тигр-М», оснащенных новейшим боевым модулем дистанционного управления «Арбалет-ДМ».