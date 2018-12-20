Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Морское минирование: экипаж МПК «Брест» СФ заблокировал корабли «противника» в одном из заливов Баренцева моря

Алексей Савелов
01:30 20.12.2018
Уже в следующем году на «расставленной» минной банке проведут свои маневры тральщики флота.
Морское минирование: экипаж МПК «Брест» СФ заблокировал корабли «противника» в одном из заливов Баренцева моря
Фото: Минобороны РФ

Экипаж малого противолодочного корабля «Брест» Кольской флотилии Северного флота провел «минирование» Мотовского залива Баренцева моря в сложных гидрометеорологических условиях. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

Отмечается, что в дальнейшем на поставленной учебной минной банке проведут маневры экипажи тральщиков Кольской флотилии.

Малые противолодочные корабли предназначены для поиска, слежения и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зоне. Также их используют для борьбы с надводным противником и для минных постановок.

МПК проекта 1124 «Альбатрос» имеют на вооружении артиллерийские комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и 533-мм торпедные аппараты, а также современные гидроакустические комплексы.

Ранее в 2017 году малый противолодочный корабль «Брест» принимал участие в военно-морском параде в Североморске в День ВМФ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата19.12.2018, 18:58
Белый дом подтвердил вывод войск США из Сирии
Дата18.12.2018, 15:46
Шойгу анонсировал учения ядерных сил «Гром» в России
Дата19.12.2018, 12:27
В РФС выразили желание провести финал футбольной лиги Европы на поле в Санкт-Петербурге
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата19.12.2018, 13:30
В Минобороны раскрыли сроки первого полета ударного БПЛА «Охотник»
Дата19.12.2018, 07:35
В Минобороны рассказали об участии военных контрразведчиков в эвакуации «золота Колчака» из Иркутска
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
00:02 В стране и мире
Видео
Турчинов анонсировал проход кораблей ВМС Украины и «партнеров» через Керченский пролив
23:11 В стране и мире
Видео
«Предотвращение конфликта между Америкой и РФ» - Мэтью Хоу прокомментировал выход США из Сирии
20:29 В стране и мире
Видео
ФСБ нашла тайник с 12 килограммами тротила в Крыму
19:41 Армия
Руководство Сухопутных войск РФ проводит оперативный сбор в Москве
18:09 В стране и мире
Видео
Епископ Киевской митрополии назвал полным крушением планы Украины по «объединительному собору»
События дня
События дня
Новый год - 2019
«Новая Звезда-2019»
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Названа необычная опасность сахара
Видео
Женатый Аршавин прокатил посетительниц стриптиз-клуба на лошади и отказался платить за поездку
«Буханка» за 20 тысяч евро: в Германии выросли продажи российских УАЗ-452
Видео
Французская фирма опубликовала видео летающего мотоцикла
Видео
Попытки блондинки найти бензобак в электрокаре рассмешили Сеть
Видео
Полчище крокодилов «отобрало» смартфон у туриста: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.