Морское минирование: экипаж МПК «Брест» СФ заблокировал корабли «противника» в одном из заливов Баренцева моря

Экипаж малого противолодочного корабля «Брест» Кольской флотилии Северного флота провел «минирование» Мотовского залива Баренцева моря в сложных гидрометеорологических условиях. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

Отмечается, что в дальнейшем на поставленной учебной минной банке проведут маневры экипажи тральщиков Кольской флотилии.

Малые противолодочные корабли предназначены для поиска, слежения и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зоне. Также их используют для борьбы с надводным противником и для минных постановок.

МПК проекта 1124 «Альбатрос» имеют на вооружении артиллерийские комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и 533-мм торпедные аппараты, а также современные гидроакустические комплексы.

Ранее в 2017 году малый противолодочный корабль «Брест» принимал участие в военно-морском параде в Североморске в День ВМФ.