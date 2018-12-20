Летчики ВКС РФ и армии Индии проведут совместные вылеты на истребителях Су-30МКИ в рамках учений «Авиаиндра-2018»

Военные летчики России и Индии в рамках проходящих на индийской авиабазе Джодхпур учениях «Авиаиндра-2018» разыграют воздушный бой на истребителях Су-30МКИ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Уже сейчас летчики отработали полетные задания на земле: группа летчиков моделируют траекторию движения и взаимное расположение своих самолетовпри помощи кистей рук. Ожидается, что в дальнейших эпизодах «Авиаиндры» российские летчики проведут полеты совместно с коллегами из Индии в составе смешанных экипажей и отработают применение боевого вооружения.

Также в маневрах задействованы и экипажи вертолетов Ми-8. Они уже приступили к совместным тренировкам поисково-спасательной операции. По легенде маневров, вертолетчики должны визуально обнаружить на земле «пострадавших» и эвакуировать их различными способами.

В данном этапе совместных индийско-российских учений «Авиаиндра-2018» прибыли около 20 летчиков ВКС РФ, а технику нашим летчикам предоставляют ВВС Индии - самолеты Су-30МКИ, Ан-30, а также вертолеты Ми-8 различных модификаций.

Первая часть маневров уже прошла в России на территории липецкого авиацентра. Завершатся учения 21 декабря.

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