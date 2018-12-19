Руководство Сухопутных войск РФ проводит оперативный сбор в Москве

В среду, 19 декабря, в Москве начался оперативный сбор руководящего состава Сухопутных войск России. Встреча проходит под руководством Главкома СВ РФ генерал-полковника Олега Салюкова.

Участники сбора коснутся вопросов развития военно-политической обстановки, военной безопасности государства и боевой подготовки Сухопутных войск. Помимо прочего, они обсудят внедрение в подготовку личного состава опыта, полученного при ведении действий в Сирии.

Мероприятие пройдет в главном командовании Сухопутных войск РФ, в военном учебно-научном центре СВ «Общевойсковая академия ВС РФ» и Московском высшем общевойсковом командном училище.

По сообщению Минобороны России, сбор завершится 21 декабря.