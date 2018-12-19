Тверскому суворовскому военному училищу исполнилось 75 лет

За годы существования Тверского суворовского училища образование и подготовку в нем получили более 15 тысяч суворовцев. Среди них - герои Советского Союза, герои России, выдающиеся военачальники и государственные деятели.

Все они с благодарностью вспоминают свои «суворовские» годы. В том числе и вице-премьер Юрий Борисов, окончивший в 1974 году тогда еще Калининское суворовское военное училище.

«Именно здесь воспитывается элита российской армии. Основа, офицерский корпус. По-разному складывается судьба. Но я думаю, что выпускникам суворовских училищ не стыдно за свою судьбу. Многие ребята полегли на полях сражений. Многие носят на своих плечах генеральские звезды. То чувство патриотизма, любви к Родине, которое вкладывали наши преподаватели, мы несем через всю нашу жизнь. В этом и ценность Суворовского училища», - сказал Борисов.

К юбилею образовательного учреждения на официальном сайте Минобороны открыт тематический раздел. Опубликованные там документы и фотографии рассказывают об истории создания училища.

Директива о формировании в Калинине училища, доклад о процессе его становления, приказ об отправке суворовцев на первый парад в честь Победы на Красной площади, состоявшийся в 1945 году.

Также на интернет-странице можно найти учетные карточки выпускников училища, удостоенных высшего государственного звания.