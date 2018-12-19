Герасимов поздравил военных контрразведчиков со столетием спецслужбы

Праздничный концерт, посвященный столетнему юбилею образования органов военной контрразведки, состоялся в Театре Российской армии. Ветеранов и действующих сотрудников ВКР, приглашенных на торжественный вечер, от имени министра обороны поздравил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России генерал армии Валерий Герасимов.

«Этот большой путь военная контрразведка прошла в одном строю с вооруженными силами, и ее главным приоритетом все эти прошедшие годы было обеспечение решения задач, которые стоят перед вооруженными силами как в мирное, так и в военное время», - сказал начальник Генштаба.

По словам Герасимова, в том, что вооруженные силы в последние несколько лет совершили качественный скачок и вышли на новый уровень, повысили свою боеспособность и боевые возможности, есть немалая заслуга военных контрразведчиков.