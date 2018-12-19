Су-24М сбросили 120-килограммовую бомбу на лагерь «боевиков»: видео

В Волгоградской области бомбардировщики Су-24М сровняли с землей лагерь условных боевиков. Учения проходили на полигон Прудбой.

Разведка передала экипажам координаты цели, после чего бомбардировщики нанесли по условным террористам мощный удар 120-килограммовыми бомбами.

Осколочно-фугасные бомбы попали в цель - отклонение от мишени составило не более четырех метров. Летчики также отработали навыки полетов в сложных метеоусловиях и заход на посадку в темное время суток.

К полетам был привлечен весь личный состав инженерно-технического и летного состава, задействовано около 30 единиц самолетов и специальной техники авиационного полка.