Масштабные боевые стрельбы провели в ЮВО

Боевые стрельбы на общевойсковом полигоне Тарское в Северной Осетии провели батальонные тактические группы мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа.

Как сообщила пресс-служба округа, на Тарском военнослужащие мотострелковых и танковых подразделений решили ряд задач по организации и ведению учебно-боевых действий с выполнением учебных стрельб из вооружения танков Т-90, боевых машин пехоты БМП-3, автоматических и ручных гранатометов АГС-17 и РПГ-7В, а также из стрелкового оружия.

Всего к отработке тактических задач было привлечено более 1,5 тысячи военнослужащих и задействовано около 300 единиц боевой и специальной техники.