Расчеты С-400 «Триумф» в Крыму уничтожили крылатую ракету «противника»

Учение расчетов зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» состоялось в Крыму.

Так, военнослужащие выполнили задачу по охране воздушного пространства российского полуострова. Они отработали развертывание пусковых и радиолокационных установок, а также перебазирование в новые позиционные районы. После этого комплексы были приведены в боевой режим и приступили к сбору данных о воздушной обстановке.

Завершилось учение успешным электронным поражением обнаруженной и сопровожденной цели, имитирующей крылатую ракету «противника».

Прикрывали зенитчиков во время марша расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь».

Ранее командующий войсками ЮВО Александр Дворников сообщил о завершении в Крыму переоснащения зенитно-ракетных частей на ЗРС С-400 «Триумф».

ЗРС С-400 «Триумф» - зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс нового поколения. Комплекс предназначен для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Каждая ЗРС С-400 обеспечивает одновременный обстрел до 36 целей с наведением на них до 72 ракет.