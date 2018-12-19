«Возрастание мощи ВС РФ впечатляет» - российские эксперты об итогах Коллегии Минобороны

Россия находится в безопасности. Такой итог можно подвести всему сказанному сегодня на заседании расширенной коллегии Минобороны с участием президента страны Владимира Путина. Сейчас российские Вооруженные силы находятся в таком состоянии, когда могут гарантированно нанести ответный удар.

Это подтвердили и учения «Восток-2018» - самые масштабные за всю историю современной России. По размаху и масштабности перегруппировок такие учения не проводились даже в советское время. К тому же прошли они в международном формате с участием Китая и Монголии.

«Удалось сохранить гармоничное развитие всех видов и родов вооруженных сил, особенно то, что наша ядерная триада вышла на рекордные показатели, современной оснащенностью 82%. А это, как мы знаем, главный гарант нашей безопасности», - считает председатель комитета Государственной Думы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов.

Такого же мнения придерживается и руководитель Центра политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский. По его словам, российские новейшие системы вооружения, представленные президентом в ходе Послания Федеральному Собранию 1 марта 2018 года, уникальны и опережают в развитии все западные технологии не менее, чем на пять лет.

«И "Сармат", и "Авангард", и "Кинжал" - типы вооружения, которых ещё нет ни у кого. И по тем данным, которые имеются, скажем так, в открытой или полузакрытой печати, американцам нужно ещё, как минимум, лет пять-семь, чтобы нас догнать, несмотря на то, что их программы значительно щедрее финансируются. Да и начаты они значительно раньше, чем у нас», - сказал Бужинский.

По его оценке, таких результатов позволили добиться возможности российской «оборонки».

О ее развитии высказался ректор МГУ академик Виктор Садовничий. Он отметил, что в Анапе построен новейший инновационный центр «Эра», с которым российские университеты готовы к сотрудничеству.

«Чтобы вокруг вот этой проблемы, связанной с наукой, фундаментальными технологиями, были сосредоточены усилия не только военных, но и гражданских лиц, научных центров, я думаю, что для нас это тоже задача», - уверен Садовничий.

Все это является залогом того, что российская армия имеет на сегодняшний момент высокую поддержку обществом. Об этом сообщил председатель Общественного совета при Минобороны РФ Павел Гусев.

«Очень важно понимать, что никогда в истории России не было такого, чтобы 90% населения России поддерживало российскую армию. Это стало возможным за счет той политики, которая осуществляется руководством страны в отношении армии, в отношении военнослужащих и их семей», - сказал Гусев.

Накануне на расширенном заседании коллегии Министерства обороны России Владимир Путин назвал главные задачи для российской армии на 2019 год.