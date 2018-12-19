Уничтчожение беспилотников и «джихад-мобилей» отработали в Алтайском крае

В Алтайском крае стартовали маневры руководящего состава 41-й армии ЦВО. На них 200 офицеров соединения осваивают борьбу с беспилотниками и «джихад-мобилями» условного противника. Руководит сборами командующий армией генерал-майор Яков Резанцев.

В ходе маневров военнослужащим показали методику блокирования населенного пункта, захваченного «противником», а также противодействие «джихад-мобилям» без применения танков. Все обучение велось на основе опыта, полученного российской армией в Сирии.

41 армия Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

Ранее ТРК «Звезда» публиковала кадры уничтожения «джихад-мобиля» из гранатомета российскими военными.