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Корабли Балтфлота в 2019 году будут решать различные задачи во всех океанах мира

Алексей Савелов
23:59 18.12.2018
В Новом году моряки-балтийцы проведут маневры в Балтийском и Северном морях, Атлантическом, Индийском и Северном Ледовитом океанах.
Фото: Минобороны РФ

Балтийский флот в 2019 году выполнит более десяти боевых служб во всех океанах мира. Об этом заявил командующий флотом адмирал Александр Носатов.

«В 2019 году нам предстоит выполнить более десяти боевых служб. Корабли Балтийского флота будут решать боевые и учебно-боевые задачи в Балтийском, Северном морях, Атлантическом, Индийском, Тихом и Северном Ледовитом океанах», - сказал адмирал Александр Носатов в ходе итогового заседания коллегии Минобороны России.

Так, по его словам, в океанской зоне надводные корабли и суда примут участие в исследовательской деятельности, международных маневрах и мероприятиях боевой подготовки.

Также в новом году моряки-балтийцы будут выполнять государственные задачи по обеспечению испытаний новых проектов кораблей для Военно-морского флота.

Кроме этого, Носатов подчеркнул, что в следующем году будет продолжена работа по перевооружению и модернизации существующей техники сухопутной составляющей Балтийского флота.

Ранее на флоте рассказали о достижениях моряков в уходящем году.

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