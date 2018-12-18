Названы главные задачи ВМФ России в 2019 году

Практика проведения главных военно-морских парадов будет продолжена. Об этом сообщил главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Владимир Королев.

«В 2019 году мы обязательно проведем третий Главный военно-морской парад Российской Федерации», - заявил Королев в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны России.

Среди задач на 2019 год Королев назвал и продолжение серии атомных ракетных подводных лодок серии «Борей-А», дальнейшее развитие группировки многоцелевых атомных подводных лодок, неатомных подводных лодок, а также надводных кораблей.

«Мы продолжим строительство кораблей дальней морской зоны, и прежде всего фрегатов и больших десантных кораблей, а также кораблей ближней морской зоны. Продолжим строительство патрульных кораблей, которые будут решать в том числе задачи по борьбе с пиратством в районе Аденского залива, патрульных кораблей ледового класса, которые будут решать задачи в районах Арктики», - сказал Королев.

Кроме того, он рассказал о наиболее значимых событиях уходящего года. Так, Королев отметил участие Военно-Морского Флота в крупномасштабных стратегических маневрах «Восток-2018», а также крупные учения межвидовой группировки Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил в Средиземном море в сентябре 2018 года.