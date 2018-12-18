Командующий РВСН рассказал о задачах на 2019 год

Новейшие образцы ракетно-ядерного вооружения должны получить ракетные войска стратегического назначения в 2019 году. Об этом заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

«Завершаются работы по испытанию нового ракетного комплекса "Авангард". И задача следующего года - поставить полк в составе унифицированного командного пункта и двух шахтных установок в Домбаровской ракетной дивизии», - сообщил Каракаев в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны России.

Он также рассказал, что на сегодняшний день доля современных образцов вооружения в РВСН составляет 70% , а задача следующего года - довести эту долю до 76%.