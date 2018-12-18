Командующий ВДВ рассказал об итогах 2018 года

Все поставленные задачи выполнили в 2018 году Воздушно-десантные войска. Об этом сообщил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

«В 2018 году все задачи, поставленные перед ВДВ, выполнены», - заявил Сердюков.

Он отметил, что в уходящем году в боевом составе войск была создана бригада управления, сформированы 3-й десантно-штурмовой полк в составе 76-й десантно-штурмовой дивизии, танковые батальоны в трех соединениях, роты беспилотных летательных аппаратов и радиоэлектронной борьбы в десантно-штурмовых соединениях ВДВ.

По словам командующего, прошедший год характеризовался дальнейшим повышением количественных и качественных показателей боеспособности войск. Было проведено более 2300 различных мероприятий, повысилось качество подготовки войск, проведены полковые тактические учения.

Сердюков отметил, что на достаточно высоком уровне поддерживается укомплектованность войск офицерами.

«В этом году состоялся полноценный выпуск в Рязанском гвардейском воздушно-десантном командном училище, в других вузах Минобороны, что позволило повысить качество этой категории военнослужащих», - сказал командующий ВДВ.

Он подчеркнул, что в войсках значительно повысилось количество военнослужащих по контракту. В этом году, сказал Сердюков, в ВДВ служит более 70% военнослужащих по контракту, остальные - военнослужащие по призыву.

Он также рассказал о поставках новой техники ВДВ.

«В войска продолжает поступать новая современная техника. К концу года уровень оснащения современными образцами вооружения будет более 63%, что соответствует плановым показателям», - сообщил Сердюков.

Командующий добавил, что в течение года было проведено более 50 мероприятий международного сотрудничества. В частности, подразделения ВДВ приняли участие в восьми учениях на территории других стран и в двух учениях на территории России.