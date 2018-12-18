Стало известно, насколько повысится оснащенность ВС РФ современным оружием в 2019 году

Уровень оснащенности Вооруженных Сил России современными образцами вооружения и техники в 2019 году должен составить 67%. Об этом заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

«В результате обеспечить своевременное размещение и неукоснительное выполнение заданий государственного оборонного заказа 2019 года и выйти на оснащенность вооруженных сил современным вооружением и техникой 67%», - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

Также министр обороны рассказал о программе комплектования российской армии военнослужащими по контракту.