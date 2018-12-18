Путин заявил о возможном создании ракет наземного базирования в ответ на выход США из ДРСМД

России не составит труда создать ракеты наземного базирования в ответ на выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил российский президент Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны России.

Путин отметил, что в современных условиях Договор о РСМД выполняет роль стабилизирующего фактора, работает на поддержание уровня предсказуемости и сдержанности в военной сфере. В случае слома соглашения со стороны США Россия вынуждена будет принять дополнительные меры, укрепляющие безопасность страны. СССР, заключая с США Договор о РСМД в 1987 году, разоружился в одностороннем порядке, при этом логика таких действий не ясна.

«Ликвидировались ракеты наземного базирования, а у Советского Союза не было других, у США были и морского, и воздушного базирования, а у нас не было. Поэтому с точки зрения Советского Союза это было одностороннее разоружение. Зачем руководство Советского Союза пошло на это одностороннее разоружение - одному богу известно», - сказал Путин.

По словам российского лидера, выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности может привести к обрушению всей системы контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения.

При этом России удастся сохранить стратегический баланс вооруженных сил с США благодаря новым образцам вооружений. «Кинжал», «Авангард», «Сармат» и другие новейшие системы вооружения кратно увеличат потенциал ВС РФ. Путин отметил, что новые российские ракеты не нарушают ДРСМД.

«Надеюсь, наши новые системы заставят задуматься тех, кто привык к милитаристской и агрессивной риторике», — подчеркнул Путин.

Ранее Путин раскритиковал рекордный военный бюджет США. Он отметил, что у США он составляет около 725 миллиардов долларов, а у России - 46.