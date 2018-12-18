Шойгу рассказал о программе комплектования армии РФ военнослужащими по контракту

В России выполняется программа по комплектованию вооруженных сил военнослужащими по контракту. К исходу 2025 года их количество достигнет 475,6 тысячи человек. Об этом во вторник в ходе итоговой коллегии Минобороны РФ заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

По словам министра, офицерский корпус укомплектован подготовленными профессионалами.

«96% командиров общевойсковых бригад и полков имеют боевой опыт», - сказал Шойгу.

Также на коллегии министр заявил, что в 2019 году Министерству обороны предстоит решить ряд приоритетных задач. Более трех десятков пусковых установок с межконтинентальными баллистическими ракетами «Ярс» и «Авангард» планируется поставить на боевое дежурство.

Вооруженные Силы России в следующем году проведут более 18 тысяч учений и тренировок.

Ранее Сергей Шойгу назвал сроки постановки на боевое дежурство комплекса «Авангард».