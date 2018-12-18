Шойгу назвал сроки постановки на боевое дежурство комплекса «Авангард»

Новейший ракетный комплекс «Авангард» будет поставлен на боевое дежурство в 2019 году. Об этом сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

«В 2019 году Министерству обороны предстоит решить ряд превентивных задач. По стратегическим ядерным силам - поставить на боевое дежурство в ракетные войска стратегического назначения 31 пусковую установку с межконтинентальными баллистическими ракетами "Ярс" и "Авангард"», - заявил Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

О новых вооружениях стратегических ядерных сил России на коллегии также высказался президент Владимир Путин. По его словам, доля соверменных вооружений в СЯС России достигла 82%.