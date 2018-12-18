Шойгу назвал главные угрозы для России на ближайшие годы

По словам главы российского военного ведомства, минувший год отмечен дальнейшим осложнением военно-политической ситуации в мире. Продолжается наращивание военного потенциала в Америке и НАТО. С июня 2018 года в США приступили к созданию нового вида вооруженных сил - Космических войск. С августа воссоздается 2-й оперативный флот ВМС США. Его главной задачей станет расширение военного присутствия в Арктике.

«В 2019 году будут определены основные транспортные маршруты. К 2020 году - сформирован механизм трансграничных перебросок, а сроки получения необходимых разрешений сократятся с 15 до пяти суток», - заявил Шойгу.

Министр отметил, что в текущем году США уже потратили 6 миллиардов 300 миллионов долларов на развертывание системы передового базирования, преимущественно в странах Центральной и Восточной Европы.

«Принято решение о формировании к 2022 году двух новых командований НАТО "Атлантика" и объединенного командования тыла. Это позволит альянсу осуществлять переброску войск и проводить их ускоренное развертывание вблизи российских границ», - добавил он.

Шойгу также отметил, что в Норвегии ведется строительство новой РЛС «Глобус-3», а численность подразделений морской пехоты США на территории этой страны увеличена вдвое. Польша дала согласие разместить на своей территории бронетанковую дивизию Сухопутных войск США.

«США планируют выйти из Договора ДРСМД. Военный бюджет США увеличится с 707 до рекордных 725 миллиардов долларов, что сравнимо с совокупным военным бюджетом всех стран мира», - подчеркнул Шойгу.

Кроме того, министр сообщил, что в текущем году было значительно увеличено число учений, в которые вовлекаются в том числе страны, не входящие в НАТО. Возросло также и число разведывательных полетов у границ РФ.