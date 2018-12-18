Шойгу сообщил о сокращении численности группировки в Сирии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия завершила вывод основной группировки войск из Сирии. С таким заявлением он выступил во вторник, 18 декабря, на расширенном заседании коллегии МО РФ.

«На территорию РФ выведена техника и вооружения, не входящие в состав наших баз в Хмеймиме и Тартусе», - подчеркнул он.

Вместе с тем Шойгу отметил, что состав группировки в Сирии был сокращен и доведен до установленного штата, что «достаточно для выполнения задач».

«Их численность сопоставима с нашими военными базами, функционирующими в Киргизии, Таджикистане и Армении», - уточнил он.

По словам министра обороны РФ, за последний год ВКС России сократили число вылетов со 100-110 в сутки до двух-четырех раз в неделю. Кроме того, более 1,5 миллиона беженцев и перемещенных лиц вернулись в места постоянного проживания в Сирии.

В заключение Шойгу сообщил, что в настоящее время создаются политические условия для сохранения государственности Сирии.

Ранее министр обороны РФ отметил, что самым масштабным мероприятием подготовки войск за всю историю современной России стали маневры «Восток-2018».