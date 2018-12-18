Шойгу заявил об уникальности учений «Восток-2018»

Самым масштабным мероприятием подготовки войск за всю историю современной России стали маневры «Восток-2018». Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

«По численности войск, количеству вооружений и военной техники данные учения сопоставимы с маневрами "Запад-81", а по территориальному размаху и масштабности перегруппировок такие мероприятия не проводились даже в советское время», - сообщил Шойгу на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.

Он напомнил, что маневры «Восток-2018» прошли в международном формате с привлечением воинских формирований Народно-освободительной армии Китая и Вооруженных сил Республики Монголия.

Министр обороны России напомнил также, что в 2018 году Военно-Морским Флотом проведено крупное военно-морское учение в восточной части Средиземного моря. По словам Шойгу, группировка в составе 28 кораблей и судов, а также 36 летательных аппаратов морской авиации показала способность эффективно выполнять поставленные задачи по защите национальных интересов РФ в Средиземном море.