Военная контрразведка за пять лет предотвратила четыре теракта в войсках

Сотрудники военной контрразведки ФСБ России за последние пять лет предотвратили четыре теракта, направленные против российских военнослужащих. Об этом накануне векового юбилея военной контрразведки рассказал генерал-полковник Николай Юрьев.

«Предотвращены четыре террористических акта и шесть преступлений террористической направленности, пресечена деятельность 25 террористических и экстремистских группировок», - сказал руководитель департамента военной контрразведки ФСБ РФ.

Сотрудники ведомства сегодня не только занимаются пресечением террористических угроз, но и контролируют сохранность оружия и боеприпасов в воинских частях, сообщает ТАСС.

За минувшие пять лет из незаконного оборота было изъято более двух тысяч единиц огнестрельного оружия и около двух миллионов боеприпасов, 377 самодельных бомб и более 32 тонн взрывчатки.