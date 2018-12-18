В Минобороны рассказали, что поможет российской армии побеждать в гибридных войнах

Недавно созданное в армии Главное военно-политическое управление займется формированием идеологии у военнослужащего, которая позволит побеждать в гибридных войнах. Об этом сообщил замминистра обороны Андрей Картаполов в эфире программы «Между тем» с Наталией Метлиной.

Он сказал, что новая структура взяла на себя обязанности Главного управления по работе с личным составом, которое упразднили 1 декабря. Однако задач для нового управления Минобороны стало больше, и они гораздо шире.

«Патриотизм, государственность и духовность - вот то, что позволит нам, во-первых, обеспечить преданность своей Родине и выполнить те задачи, которые стоят перед вооруженными силами», - сказал замминистра.

Картаполов добавил, что в первую очередь в новое управление набирали офицеров, которые имеют большой опыт и умеют работать с людьми.

Ранее глава военно-политического управления рассказал, чем «Юнармия» отличается от советской пионерии.