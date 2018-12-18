Разведчики ЦВО успешно применили беспилотник «Гранат-4» под Новосибирском

Разведчики в ЦВО обнаружили несколько десятков мелких групп «противника» в ходе специальных учений.

Согласно замыслу учений, разведывательные отряды провели разведку местности с помощью БЛА «Гранат-4» и обнаружили несколько десятков мелких групп условного противника. Разведчики, используя лыжи, выдвинулись в район скопления «боевиков» и провели засаду, захватили секретные документы и языка. Кроме того, на учениях военнослужащие выполнили огневые задачи из автоматов АК-74, пулеметов «Печенег», «Утес», гранатометов АГС-17 и РПГ-26.

При проведении учений применялся боевой опыт, приобретенный в вооруженных конфликтах, в том числе в Сирии.

В тактических учениях приняли участие около 500 военнослужащих, задействовано свыше 100 единиц военной и специальной техники.

Ранее спецназ ЦВО уничтожил штаб «боевиков» под Самарой.