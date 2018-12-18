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Картаполов рассказал об архитектурном комплексе «Дорога памяти»

Ян Брацкий
08:20 18.12.2018
Уникальный комплекс «Дорога памяти» будет соответствовать 1418 дням войны.
Фото: ТРК «Звезда»

Возле главного храма Вооруженных сил, который сейчас ударными темпами возводят в подмосковном парке «Патриот», появится уникальный комплекс «Дорога памяти».

Каким он будет, в интервью ведущей программы «Между тем» Наталье Метлиной подробно рассказал замминистра обороны Андрей Картаполов.

«Это дорога длиной 1270 метров, что примерно из расчетов среднего шага соответствует 1418 дням войны. Она будет размечена на каждый день и вдоль нее на стене, с использованием современных технологий, будут фотографии всех, кто воевал. Там будут и мусульмане и христиане и иудеи и все другие», - отметил Картаполов.

Работы в парке «Патриот» идут круглые сутки. И вы тоже можете принять участие в этом грандиозном строительстве. Реквизиты для внесения пожертвований указаны на сайтах телеканала «Звезда» и благотворительного фонда Воскресение.

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