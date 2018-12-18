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В Минобороны рассказали, чем Юнармия отличается от советской пионерии

Алексей Савелов
08:35 18.12.2018
Ответ на этот вопрос дал замминистра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов в эфире программы «Между тем» с Наталией Метлиной.

Замминистра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов в эфире программы «Между тем» с Наталией Метлиной рассказал о ключевых отличиях между ВВПОД «Юнармия» и пионерской организацией.

По его словам, самое главное, чем «Юнармия» отличается от пионерской организации - отсутствием коммунистической идеологии. В торжественном обещании пионера было четко прописано ориентированность на партию у детей.

В «Юнармии» же, сказал Картаполов, единственное, чему должен научиться юнармеец – научиться любить Родину.

«А для того чтобы ее любить – надо ее знать, надо знать ее историю, ее географию, ее великих людей, госдеятелей, ученых, полководцев, деятелей искусств. Когда они начинают это узнавать – они начинают это понимать, что они живут в великолепной стране, равной которой на сегодня нет», - сказал замминистра.

Также, он добавил, в организации ребята занимаются и прикладными вещами. Например, если юнармейцы желают заниматься изучением каких-то видов стрелкового вооружения - Минобороны предоставит им такую возможность.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе министра обороны генерала армии Сергея Шойгу. Сейчас в его рядах более 276 тысяч участников - самых смелых, самых отважных, самых инициативных ребят. Основной задачей движения является воспитание подрастающего поколения на принципах патриотизма, уважения к истории и любви к Отечеству.

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