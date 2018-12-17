К юбилею военной контрразведки ФСБ выпустили уникальную серию почтовых марок

В Москве в преддверии столетнего юбилея военной контрразведки ФСБ в торжественной обстановке погасили почтовые марки, выпущенные по случаю памятной даты.

На платежных знаках изображены портреты контрразведчиков, в разные годы удостоенных высшего государственного звания - Героя Совесткого Союза и Российской Федерации.

Это сотрудники Смерш Михаил Крыгин и Василий Чеботарев, адмирал Герман Угрюмов и гвардии капитан ВДВ Сергей Громов.

Церемония гашения состоялась в зале боевой славы военной контрразведки в присутствии действующих сотрудников и ветеранов службы.