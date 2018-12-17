Картаполов открыл Дом спорта «Юнармии» в Москве

Спортивную базу ЦСКА и дом спорта «Юнармии» открыло Министерство обороны РФ в московском районе Лефортово.

Как сообщили в оборонном ведомстве, в торжественной обстановке заместитель министра обороны России - начальник Главного военно-политического управления вооруженных сил генерал-полковник Андрей Картаполов перерезал ленточку и открыл обновленный спортивный комплекс.

В рамках мероприятия также прошла церемония посвящения в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» юных воспитанников спортивных школ олимпийского резерва ЦСКА.

«Развитие юнармейского движения является для Министерства обороны приоритетной задачей. Она основана на прочном фундаменте патриотизма, бережном отношении к ветеранам и истории Отечества, в том числе истории спортивных достижений и ветеранам спорта»,- отметил генерал Картаполов в приветственной речи.

Он добавил, что юнармейское движение популярно среди молодежи и сегодня в его ряды вступило уже больше 276 тысяч детей и подростков, юношей и девушек. Создано более 12 тысяч юнармейских отрядов.

«Мы хотим, чтобы юнармейцы стали настоящими гражданами нашей страны, любили свою Родину и выбрали достойное направление своей дальнейшей жизни. Высокие результаты в спорте - это всегда результат колоссальной работы и веры в свои силы, в своего тренера и наставника», - заключил замминистра обороны.

Сразу после церемонии открытия ряды «Юнармии» пополнили учащиеся школ олимпийского резерва ЦСКА. Андрей Картаполов вручил им нагрудные знаки участников движения.