Шойгу встретился с главой департамента гражданской защиты Италии

Переговоры с главой департамента гражданской защиты Италии Анджело Борелли провел в Москве министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Встреча состоялась по инициативе итальянской стороны.

«Мне сказали, что вы хотели повидаться, я с удовольствием согласился, потому что это наша общая история. Много общих дел сделано за это время. Много где мы реагировали вместе, ликвидировали последствия чрезвычайных ситуаций вместе, спасали людей вместе. Так что есть, что вспомнить, и есть, что обсудить», - заявил Шойгу.

Анджело Борелли, со своей стороны, отметил, что основа для сотрудничества чрезвычайных ведомство Италии и РФ была заложена много лет назад, когда Сергей Шойгу возглавлял МЧС России.

«Мы рады быть здесь, и хотели бы вас уверить в нашей дружбе, открытости и готовности продолжить сотрудничество с Россией», - подчеркнул Борелли.

Развитие российско-итальянского взаимодействия чрезвычайных служб началось в 2005 году. Встречи рабочих групп ведомств стали регулярными, а их спасательные подразделения стали принимать участие в совместных учениях.