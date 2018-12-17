На Курилах военные рассказали, как строят дома в сейсмоопасной зоне

На Курилах активно строят военные и социальные объекты. Ход работ оценил командующий Восточным военным округом Геннадий Жидко. Он побывал на островах Итуруп и Кунашир.

В одном из военных городков ему показали жилые здания, которые возводят с учетом повышенной сейсмической активности региона. В случае землетрясения скальная подушка и железобетонный фундамент позволяют дому качаться, как корабль на волнах. Все квартиры сделаны из автономных блоков, каждая комната образует безопасную капсулу.

Четыре общежития почти на 200 семей уже готовы, а новых три дома сдадут в следующем году. По последнему слову техники здесь также оборудован и госпиталь. Есть даже медоборудование, которое можно установить в вертолете за 15 минут. Строятся и детсады, школы, спорткомплексы. Всего в плане - более 200 объектов.