Десять вертолетов Ми-8 перебросили в Казахстан для встречи международной экспедиции МКС

Группа поисковиков-спасателей ЦВО выдвинулась в Казахстан для проведения разведки района предполагаемого приземления капсулы с участниками экспедиции Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает пресс-служба округа.

Так, восемь транспортно-боевых вертолетов Ми-8 вылетели с военного аэродрома Упрун в Челябинской области на оперативные аэродромы в Казахстане. Ранее два вертолета той же модификации уже вылетели в республику.

Кроме того, в обеспечении встречи участников экспедиции приняли участие два самолета Ан-12 и один Ан-26, 22 единицы автомобильной и специальной техники, в том числе шесть машин-амфибий, а также около 200 человек личного состава.

Посадка спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-09» запланирована на 20 декабря 2018 года в казахстанских степях недалеко от города Жезказган. На землю вернутся космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев, астронавт ЕСА Александер Герст и астронавт NASA Серена Ауньон.

Ранее российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос для обследования «Союза МС-09» и обнаружили дыру при вскрытии обшивки бытового отсека. Ремонтные процедуры с обшивкой в подобных условиях прошли впервые в истории.